Zonguldak ormanları ilkbaharı renkleriyle karşılıyor

Zonguldak’ta kırmızıdan yeşile dönen ormanın renkleri ilkbaharı karşılamaya başladı.

Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaşmasıyla birlikte, doğa adeta yaz mevsimini müjdeledi. İlkbahar sıcağı, ağaç dallarında çiçeklerin açmasını sağladı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yeşile dönüyor.

Kış mevsimini geride bırakan ormanlar ağaçların yapraklarıyla adeta renk cümbüşü oluşturdu. Şehrin yüzde 52’sini oluşturan ormanlar, dron ile görüntülendi. Ormanlarda adeta kartpostallık manzaralar oluştu.

Zonguldak ormanlarının büyük bölümünü kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç gibi yapraklı ağaçlar oluşturuyor. Bu türler, ormanların yüzde 70’ini kapsıyor.