Zonguldak'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ta 1 ayda 3’üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı Çayı kenarında meydana geldi.

Bir kedinin çaya düşüp, mahsur kaldığı görenler, itfaiyeye haber verdi.

Fotoğraf: DHA

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Merdivenle çaya inen ekipler, kediyi soğuk sudan kurtardı.

Kediyi kurtaran itfaiye eri, “Bu kedi, her seferinde farklı bir maceraya atılıyor ve çayda mahsur kalıyor. Vatandaşlar çay kenarında fare peşinde olduğunu söylüyorlar. Kediyi sağ salim kurtarmak için her seferinde görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

Kedi, yapılan kontrollerin ardından sokağa salındı.