Zonguldak'ta 10 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı TTK ekipleri tarafından kapatıldı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 90 metre profil ray, 50 metre demir ray ve vagon ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.