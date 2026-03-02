Giriş / Abone Ol
Zonguldak'ta 10 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı TTK ekipleri tarafından kapatıldı.

  • 02.03.2026 13:52
  • Giriş: 02.03.2026 13:52
  • Güncelleme: 02.03.2026 13:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 90 metre profil ray, 50 metre demir ray ve vagon ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.

