Zonguldak'ta 12 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 74 yaşındaki İsmet Abalı isimli kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 günder kendisinden haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Devrek'in Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Abalı'yı (74) arama çalışmaları devam etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık alan ile dere yataklarında yaptığı çalışma sonucu Abalı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Yılancakuz mevkisinde bulunan Abalı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.