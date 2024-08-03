Zonguldak'ta 12 ruhsatsız maden ocağı bulundu
Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsatsız 12 maden ocağı tespit edildi. Kaçak ocaklardan 2'si mühürlenerek kapatıldı, 10 ocak ise imha edildi. 8 kişi hakkında Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak merkezde ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağı kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu il merkezinde 7, Kilimli ilçesinde 5 maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği belirlendi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 1 havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu.
Denetimler sonucu 8 şüpheliye Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan ocağın mührünü bozan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak ocaklardan 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) ekipleri tarafından imha edildi.