Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı.

Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

OLAY

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.

Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.