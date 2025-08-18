Giriş / Abone Ol
Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi

Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 16:56
Kaynak: DHA
Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 2 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 10 denetim yapan ekipler, 2 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 9 metre ray, 4 ton kömür, 1 adet havalandırma bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. (DHA)

