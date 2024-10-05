Zonguldak'ta 2 otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolunda A.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ören mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp T'ye (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Eyüp T'ye daha sonra Ö.A'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüleri, işlemleri için polis merkezine götürüldü.