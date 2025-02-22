Zonguldak'ta 252 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.

İl genelinde 2 bin 524 kilometre uzunluğundaki 252 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, sahilden yollara her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Park halindeki araçların çevresinde 40 santimi aşan kar birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ekipler, yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Alaplı ilçesinde itfaiye ekipleri deniz suyu ile karlı yolları yıkadı. İtfaiye aracından püskürtülen su ile asfalttaki kar temizlenmeye çalışıldı.