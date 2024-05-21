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Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak Valiliği, kentte kaçak olarak işletildiği belirtilen maden ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağının imha edildiği ifade edildi. Ocaklarda, 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Güncel
  • 21.05.2024 16:04
  • Giriş: 21.05.2024 16:04
  • Güncelleme: 21.05.2024 16:08
Kaynak: AA
Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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