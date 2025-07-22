Zonguldak'ta 5 işçi maden ocağında gazdan etkilendi: "Yaşamımızı şansa bırakıyoruz"

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’ne bağlı maden ocağında metan gazının sıkışması nedeniyle ani bir gaz boşalması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay sırasında ocakta çalışan 22 işçiden 5’i gazdan etkilendi.

Gaz sensörlerinin uyarısı sonrası işçiler kısa sürede ocaktan tahliye edildi. Durumun fark edilmesiyle birlikte sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gazdan etkilenen 5 işçi, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçiler, olayın gaz sensörleri sayesinde erken fark edildiğini ve olası bir faciadan dönüldüğünü belirtti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirleri nedeniyle üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

ŞANSA BIRAKIYORUZ

Zonguldak’ta 2013 yılında 8 işçinin yaşamını yitirdiği Kozlu faciası hâlâ hafızalardayken, yaşanan son olay akıllara önceki maden facialarını getirdi. Maden işçileri ve sendikalar, TTK’de yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını ve gaz sensörleri gibi hayati sistemlerin modernize edilmesi gerektiğini defalarca dile getirdi.

BirGün’e konuşan bir maden işçisi ise şunları söyledi: “5 arkadaşımız kömürlerin altında kaldık. Onları çıkardık. Sonra hep beraber oradan çıktık. Bugün şans eseri hayattayız. Eğer sensör olmasaydı ne olacaktı? Bu ocaklarda hâlâ yaşamımızı şansa bırakıyoruz.”

“BİR DAHA YAŞANMASIN”

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi’ne bağlı maden ocağında meydana gelen gaz boşalması sonucu göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağlık durumlarının iyi olduğunu büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayım. Yeraltında, hayatları pahasına emek mücadelesi veren tüm madenci kardeşlerimize ve şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüten tüm ekiplere teşekkür ediyor, bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.