Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.09.2024 01:22
  • Giriş: 11.09.2024 01:22
  • Güncelleme: 11.09.2024 01:24
Kaynak: AA
Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
AA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

BirGün'e Abone Ol