Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndüren ekipler, evde kalan Talip Tavşan'ın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Futbol antrenörü olduğu öğrenilen Tavşan'ın cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.