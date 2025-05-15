Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Faruk Başol'un (24) kullandığı 67 TK 499 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Başol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.