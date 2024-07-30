Zonguldak'ta batan gemi: 7 personelden iz yok

Zonguldak'ta 19 Kasım 2023 tarihinde batan "Kafkametler" isimli geminin kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor. Karaya oturan Pallada gemisi de tamamen sökülerek sahilden uzaklaştırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini aylardır bulunamadı.

Askeri mendireğin bulunduğu bölgeye kurulan vinç yardımıyla hem kayıp mürettebat aranırken hem de geminin parçaları karaya çıkartılıyor.

Çıkartılan parçaların bir bölümü tersaneler bölgesine taşınarak çalışmalar sürdürülüyor.

PALLADA'NIN SÖKÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Aynı tarihte fırtına sebebiyle ikiye bölünerek sahile sürüklenip burada karaya oturan Pallada isimli kuru gemisinin söküm işlemleri tamamlandı.

Sahile kurulan vinçler yardımıyla parçalanan gemi kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı. Geminin sahilden sökülerek taşınmasının ardından belediye ekiplerinin sahil düzenlemesi yapacağı öğrenildi.