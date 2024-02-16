Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 3 aydır bulunamadı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişi hala bulunamadı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeli 90 gündür bulunamadı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, karadan tarama yapıyor. Elverişsiz hava şartları gerekçesiyle denizden liman içi ve dışında arama yapılamıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı belirtildi.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri ise sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı. 7'si kayıp.