Zonguldak'ta bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadın ve annesini öldürdü!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.

Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden 45 yaşındaki Tülay Ü. ile annesi 64 yaşındaki Zaide A, dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki Y.Ü. tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan fail ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.