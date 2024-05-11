Zonguldak'ta bir işçi kolunun sıkıştığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta bir markette çalışan 23 yaşındaki Mustafa Ç'nin sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen kolu kurtarılamayan Mustafa Ç, sedyeye alınarak kıyma makinesiyle birlikte kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Güncel 11.05.2024 17:35 Giriş: 11.05.2024 17:35

Güncelleme: 11.05.2024 17:52 Kaynak: AA

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