Zonguldak'ta bir işçi kolunun sıkıştığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta bir markette çalışan 23 yaşındaki Mustafa Ç'nin sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen kolu kurtarılamayan Mustafa Ç, sedyeye alınarak kıyma makinesiyle birlikte kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.
Atatürk Caddesi'ndeki markette çalışan Mustafa Ç'nin (23) sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç, kıyma makinesiyle sedyeye alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, ameliyata alındı.