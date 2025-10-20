Zonguldak'ta bir kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir köyde su kuyusunda genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Perşembe beldesine bağlı Koramanlar köyü kırsalında bu sabah hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki bir cesedi fark ederek jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyudan çıkarılan cesedin genç bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.