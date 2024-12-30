Zonguldak'ta bir yılda 403 kaçak maden ocağı tespit edildi!

Zonguldak'ta, 2024 yılında, 403 kaçak ocak kapatılırken, 533 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Geçen yıla göre 2024 yılında denetim ve kapatılan ocak sayısında artış yaşandığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 2024 yılında bin 10 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 403 kaçak ocak kapatılmıştır" dedi.

Hacıbektaşoğlu, söz konusu kapatılan ocaklarla ilgili 217 adli ve idari işlem yapılarak 533 ton kaçak kömür ele geçirildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, 2023 yılına kıyasla denetimlerin yüzde 5, kapatılan ocak sayısında ise yüzde 59 artış olduğu belirtildi.

Çalışmalarda, ele geçirilen kömür miktarı ise 2023 yılında 133 ton iken 2024’te 533 ton olarak gerçekleşti.