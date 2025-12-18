Zonguldak'ta CHP'den lavuar tepkisi: “Bu paraya ne oldu?”

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Lavuar Alanı Projesi için aktarıldığı belirtilen yüz milyonlarca liranın akıbetinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, iktidarı şeffaflığa ve hesap vermeye çağırdı. Dural, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki işçi sayısındaki ciddi düşüşe de dikkat çekti.

Dural, Lavuar Alanı Projesi sahasında il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kısa süre önce hayatını kaybeden önceki dönem Zonguldak Belediye Başkanlarından Yüksel Aytaç'ı anarak, "Sayın Başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze sabırlar diliyorum" dedi.

Basın toplantısının ana gündeminin Lavuar Alanı Projesi olduğunu belirten Dural, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana projeyi hayata geçirmediğini savundu. Projenin artık "lavuar alanı yalanı" olarak anıldığını öne süren Dural, mülkiyet sorunlarının yıllarca çözümsüz bırakıldığını ve CHP'li belediyelerin proje üzerinden siyasi kazanç sağlamasının engellendiğini iddia etti.

Dural, 28 Mart 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Zonguldak'a gelerek Lavuar Alanı Projesi'nin kısa sürede tamamlanacağı yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, seçim öncesi verilen bu sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Projeye aktarıldığı ifade edilen kaynağa da değinen Dural, Bakan Özhaseki'nin 500 milyon liradan fazla bütçe ayrıldığını açıkladığını anımsattı. Bugün bu tutarın iyimser bir hesapla 1 milyar liraya yaklaştığını savunan Dural, şu soruları yöneltti:

"Bu kaynak nerededir? Kamu zararı oluşmuş mudur? Bu paraya ne olmuştur? Zonguldak, bu konuda trajikomik açıklamalarla gündeme gelmektedir."

Basında yer alan iddialara göre Lavuar Alanı Projesi'ni üstlenen yüklenici firmanın kaçtığı ya da konkordato ilan ettiği yönünde haberler bulunduğunu belirten Dural, "Bu müteahhit nerededir? Proje ne zaman bitecek? Lavuar Alanı ne zaman Zonguldak halkının hizmetine sunulacak?” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 22 yılı aşkın iktidarı döneminde Zonguldak'ın geri bırakıldığını savunan Dural, Lavuar Alanı Projesi'nin de "beceriksiz ve basiretsiz politikalar" nedeniyle tamamlanamadığını öne sürdü. Projeye ilişkin sürecin şeffaf, anlaşılabilir ve hesap verebilir şekilde yürütülmediğini dile getirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in daha önce yaptığı "Yapamıyorsanız verin, biz yapalım" çağrısını hatırlatan Dural, Lavuar Alanı Projesi'nin kamu kaynaklarıyla yürütülmesi gereken bir kamu yatırımı olduğunu belirtti. CHP'li belediyenin bu sorumluluğu almaya hazır olduğunu ifade eden Dural, "Yapamadığınızı itiraf edin. Biz, imkanlarımız ölçüsünde bu projeyi bitirmeye talibiz. Nasıl ki halk otobüsleri konusunda devrim niteliğinde bir karar aldıysak, bunu da yaparız" diye konuştu.

Dural, açıklamasının son bölümünde Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki işçi sayısındaki azalmaya da dikkat çekti. 2002 yılında TTK'da 15 bin 761 işçinin görev yaptığını hatırlatan Dural, bugün bu sayının 7 bin 740'a düştüğünü söyledi. Norm kadrosu 14 binin üzerinde olan kurumun yarı yarıya eksik personelle çalıştırıldığını belirten Dural, "Bu işçiler nereye gitti? Bu tablo sizi utandırmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Lavuar Alanı Projesi için ayrıldığı belirtilen yüz milyonlarca liranın akıbeti ile TTK'daki işçi kaybına ilişkin iktidardan açık, net ve şeffaf bir açıklama beklediklerini belirterek basın toplantısını tamamladı.

Lavuar alanı nedir?

Lavuar alanı, yer altından çıkarılan kömürün içindeki taş, toprak ve diğer yabancı maddelerden arındırıldığı, yıkama ve ayıklama işlemlerinin yapıldığı endüstriyel maden sahasıdır. Bu alanlarda kömürün kaliteye göre ayrıştırılması, işlenmesi ve sevkiyata hazırlanması sağlanır.