Zonguldak'ta dehşet: Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Oğuz Ş. (39), birlikte yaşadığı ablası Emine (42), eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude S.y’i (15) bıçaklayarak yaraladı.

Olay saat 20.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma üzerine Oğuz Ş. bıçakla ablası Emine ve eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ve Sude S.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçak ise çöp konteynerinde bulundu.

Saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edilirken yaralanan aile bireyleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emine ve Berat S.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.