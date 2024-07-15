Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta denize girdikten sonra kaybolan Erdal A'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A. (37), bir süre sonra suda kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.