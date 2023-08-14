Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaza yaptı
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Gülüç beldesindeki kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre S.A. idaresindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.