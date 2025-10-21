Zonguldak'ta doğum yapan çocuklar: Yüz binlerce çocuk aynı durumu yaşadı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle dün hastaneye giden 16 yaşındaki B.T., doğum sancısı çektiği belirlenince doğuma alındı. Bebeğin ölü doğduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Aynı ilçede iki hafta önce de 16 yaşındaki G.N.Ü. hastanede doğum yapmış, doğum yapan çocuk ile bebeği devlet korumasına alınmıştı.

Bu iki olay Türkiye'de küçük yaşta doğum yapan kız çocuklarını akla getirdi.

OCAK AYINDA YİNE ZONGULDAK

Zonguldak'ta 2025 Ocak ayında da benzer bir olayın yaşandığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 Ocak 2025 tarihli açıklamasına göre 14 yaşında bir çocuk doğum yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denilmişti.

24 YILDA 590 BİN ÇOCUK

TÜİK verilerine göre ise 2001-2024 arasında ülkede 15 yaşın altında tam 21 bin 487 kız çocuğu doğum yaptı. 15-17 yaş arasında ise bu rakam tam 568 bin 830. Son yıllarda sürekli olarak sayı düşse bile geçen yıl tam 6 bin 74 kız çocuğu resmi verilere göre doğum yaptı. Kayıt dışı doğumlar bunun içinde değil.

Bu çocuklardan 535’i ikinci, 31’i üçüncü kez doğum yaptı. 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaparken bu çocuklardan dördü ikinci kez doğum yaptı.

Olayların gerçekleştiği Zonguldak’ta ise son 2022, 2023 ve 2024'te toplam doğum yapan çocuk 43 oldu. Bu çocukların tamamı 15-17 yaş arasındaydı.

3 YILDA 83 BİN ÇOCUK İSTİSMARI: 72 BİNİ KIZ ÇOCUĞU

Yine TÜİK’in verilerine göre tam 83 bin 606 çocuk cinsel istismar mağduru oldu. Bunların 11 bin 524’ünü oğlan, 72 bin 82’sini ise kız çocukları oluşturdu.