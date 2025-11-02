Zonguldak'ta emekli polis tüfekle kahvehane bastı: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı. Eski polis memuru Okan Ö, köy kahvesine giderek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti.

Ardından şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Saldırgan Okan Ö'nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten emekli edildiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.