Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi

Zonguldak kent merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre bugün beklenen fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.