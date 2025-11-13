Zonguldak'ta gemi kazası tatbikatı düzenlendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gemi kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Zonguldak Limanı'nda düzenlenen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak Belediyesi ve Bolu Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun telsiz anonsuyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne limana yanaşan bir gemide patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri, koordineli şekilde arama kurtarma ve yangın söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında ayrıca, olay yerine intikal eden ambulansa başka bir araç çarptı.

Ekiplerin kazada yaralanan personele olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasıyla tatbikat tamamlandı.

- "Türkiye afetlere müdahalede dünyanın en iyileri arasında"

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın heyelan ve taşkın riski taşıyan bir il olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın, Türkiye'nin en riskli illeri arasında yer aldığına işaret eden Hacıbektaşoğlu, "Bugünkü tatbikatta da deniz kazalarına yönelik arkadaşlarımız kabiliyetlerini denemek, geliştirmek, kontrol etmek amacıyla bir senaryo oluşturdular." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin afetlere müdahale ve iyileştirme konusunda dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Tüm illerimizde ve bizim ilimizdeki ekiplerde de bu kabiliyet vardır. İlimizde 2023 öncesinde ve sonrasında yaşadığımız hem afetlerde hem kazalarda ekiplerimizin kabiliyetlerini, koordinasyonunu, motivasyonunu görüyoruz. Bundan da mutluyuz." diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için başsağlığı dileklerini iletti.