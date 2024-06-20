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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 17 kişi hastaneye başvurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi tedavi altına alındı.

Güncel
  • 20.06.2024 23:29
  • Giriş: 20.06.2024 23:29
  • Güncelleme: 20.06.2024 23:34
Kaynak: AA
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 17 kişi hastaneye başvurdu
AA

Zonguldak'ın Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ve tavuktan yiyen bazı kişiler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

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