Kaynak: AA
Zonguldak'ta hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülüç beldesi Örencik Mahallesi'nde 20 Kasım'da İ.A.'nın kullandığı 67 ACF 440 plaka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Bostan'a (78) çarptı. Bostan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

