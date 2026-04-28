Zonguldak'ta hakkında tutuklama kararı verilen kişi adliyenin 2. katından atladı

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında tutuklama kararı verilen kişi adliye binasının 2’nci katından atladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ereğli Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiası ile S.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 100 gram uyuşturucu madde ile 45 sentetik hap ele geçirildi.

AĞIR YARALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K'nin çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanmasına karar verildi.

Kararı öğrenen S.K. adliye binasının 2’nci katının penceresinden atladı. Ağır yaralanan S.K. çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı