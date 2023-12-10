Zonguldak'ta heyelan: Göçük altındaki anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor. Gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanması ile yeniden başladı.

Güncel 10.12.2023 09:38 Giriş: 10.12.2023 09:38

Güncelleme: 10.12.2023 09:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Zonguldak'ta dün (9 Aralık Cumartesi) etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası 82 yaşındaki Perihan Çakar ile oğlu 51 yaşındaki Sait Çakar, göçük altında kaldı. Gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor. Fotoğtaf: AA Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi. 21 KİŞİ YARALANMIŞTI Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı. AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Zonguldak'taki heyelanlara ilişkin açıklama Zonguldak’ta ikinci büyük heyelan: İş makineleri göçük altında kaldı, yaralılar var