Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.G'nin (19) kullandığı otomobil, Kayıkçılar yol ayrımı mevkiinde Musa Ş. (25) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan oto
Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı R.G. ise tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yolun Bakacakkadı-Çaycuma istikametindeki trafik, bir süre alternatif yoldan kontrollü sağlandı.