Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 6 yaralı
Zonguldak'ta kaza yapan işçi servisi devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Ereğli Ormanlı yolu Deli Hakkı köyünde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Kazada, işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi dere yatağına devrildi.
İşçi servisinde bulunan beşi kişi ile ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedavi alındı. Dere yatağına devrilen minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.