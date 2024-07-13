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Zonguldak'ta kaçak 4 maden ocağı tespit edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı. Maden ocaklarında yapılan aramalarda 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Güncel
  • 13.07.2024 11:04
  • Giriş: 13.07.2024 11:04
  • Güncelleme: 13.07.2024 11:08
Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaçak 4 maden ocağı tespit edildi
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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