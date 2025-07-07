Zonguldak'ta kadın cinayeti: Bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde E.B. isimli erkek ve evli olduğu Özlem B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özlem B. E.B. tarafından bıçakla öldürüldü.

Kadın 07.07.2025 14:56 Giriş: 07.07.2025 14:56

Güncelleme: 07.07.2025 15:02 Kaynak: AA

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