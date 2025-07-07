Zonguldak'ta kadın cinayeti: Bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde E.B. isimli erkek ve evli olduğu Özlem B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özlem B. E.B. tarafından bıçakla öldürüldü.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evli oduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde yaşayan Özlem B. ve ile evli olduğu E.B. (41) arasında (35) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu E.B. bıçakla Özlem B'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan saldırgan E.B'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.