Zonguldak'ta 'Kafkametler' gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta 19 Kasım 2023'te 'Kafkametler' adlı yük gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 gemi sahibi tutuklandı. Kayıp 12 kişilik mürettebat için günlerce süren arama çalışmaları sonucunda ise sadece 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi donatanı (sahibi) tutuklandı.
Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi heyet raporunda, gemi donatanının "emniyetli yönetim sistemi"nin gereklerine aykırı davranması nedeniyle yaşanan kazada "tali kusurlu" olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Rapor doğrultusunda gemi donatanı Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.
12 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÜNLERCE ARANMIŞTI, SADECE 5'İ BULUNMUŞTU
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 3 gemi donatanı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.