Zonguldak'ta kahveyi basıp 2 kişiyi öldüren emekli polis, kedi satıp tüfek almış!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişiyi öldüren emekli polis Okan Özcan'ın kedi satarak tüfek aldığı tespit edildi.

Olay, 1 Kasım’da Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde meydana geldi. Köy kahvesine gelen Okan Özcan, bir anda etrafa av tüfeği ile ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Kasım Özcan ve Aydın Özbakış kurtarılamadı. Okan Özcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Okan Özcan’ın olaydan bir süre önce cins kedilerini internetten sattığı ve parasıyla da olayda kullandığı av tüfeğini aldığı belirlendi.

13 yıl boyunca devam ettiği polislik mesleğinden, psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli olduğu öğrenilen Özcan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için rapor alınması sürecinin henüz başlamadığı belirtildi.