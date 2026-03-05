Zonguldak'ta kamu madenleri için karar günü: Üzülmez çalışacak, 2 müessese kapalı kalacak

Ülkenin tek taşkömürü havzası Zonguldak'ta, kamuya ait Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işletmesinde faaliyet gösteren maden ocaklarının akıbeti bugün görülecek duruşmayla belirleniyor.

TTK'nin, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin ocakta üretimi durdurma kararının iptali için açtığı davada mahkeme, Üzülmez müessesesi için davanın kabulüne ve üretimin başlatılmasına karar verdi. Ocak yeniden faaliyete geçecek.

Kozlu ve Karadon müesseseleri için ise mahkemeden iş durdurulmasının onaylanması kararı çıktı. Ocaklar, belirsiz süre kapalı kalmaya devam edecek.

ARMUTÇUK DA KAZANMIŞTI

Kentte bulunan Armutçuk müessesesi için de geçen günlerde karar veren Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi, nihai kararını vererek "Üretime devam edilebilir" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Zonguldak'taki 4 taşkömürü müessesesi için iş durdurma raporu hazırlamış, Zonguldak Valiliği ocaklarda iş durdurulması kararını uygulamaya koymuştu. Müfettişlerin raporlarında, özellikle jeneratör eksikliği gibi nedenlerle, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gerekçe gösterilmişti. TKK, kararın kaldırılması ve üretimin devam etmesi için Çalışma Bakanlığı'na dava açmıştı.

Bölgede bulunan 4 maden müessesesi, 16 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin, üretimin sürdürülemeyeceği kararı ile kapatılmış; burada çalışan madenciler yerüstünde farklı pozisyonlarda görevlendirilmiş ya da yıllık izinlerini kullanmaya zorlanmıştı.