Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi
Kaynak: AA
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.
Doğa tutkunları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.