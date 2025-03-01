Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.

Doğa tutkunları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.