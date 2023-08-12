Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheliler tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini telefonla arayan ve bankacı olarak tanıtan bir kişinin promosyon verecekleri sözüyle dolandırıldığı iddiası üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Ekipler, kötü amaçlı yazılımla bilgilerini ele geçirdikleri kişinin hesabından 112 bin 900 lirayı hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıklarını tespit ettikleri şüpheli C.Y. (22) ile A.S.D'nin (23) İstanbul'da ikamet ettiğini belirledi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.