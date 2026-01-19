Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'ava gidiyorum' deyip evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Uçar’ı arama çalışmaları sürüyor.

Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uçar (31), dün akşamüzeri ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Mustafa Uçar'ın geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapılıyor.

Arama çalışmaları jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık birimleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri olmak üzere 100'ün üzerinde kişinin katılımıyla devam ediyor.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Termal dronlarımız sahada. Arkadaşlarımız teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır."