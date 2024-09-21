Zonguldak'ta Lüks Bartın firmasına ait yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı

Zonguldak'ta yolcu midibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolunun 34’üncü kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir anda bastıran yağmur nedeniyle Lüks Bartın firmasına ait yolcu midibüsünün sürücüsü Abdullah Y, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yokuş ve viraj olan yolda kaymaya başlayan midibüs, yol kenarına devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolcular midibüsün tavan havalandırması ve bagaj kısmındaki kapaktan tahliye edildi. Yaralılardan 7’si Ereğli Devlet Hastanesi’ne, 2’si Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Abdullah Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.