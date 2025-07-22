Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta maden ocağında gaz püskürmesi: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta madende gaz püskürmesi meydana geldi, madenden çıkarılan 5 işçi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 22.07.2025 12:31
  • Giriş: 22.07.2025 12:31
  • Güncelleme: 22.07.2025 13:09
Zonguldak'ta maden ocağında gaz püskürmesi: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi’ne bağlı maden ocağında degaj püskürmesi sonucu 6 işçi göçük altında kaldı.

İşçiler, ilk müdahale ile göçük altından çıkartıldı.

Madenden çıkarılan 5 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, açıklama yaptı.

Erdem, şunları söyledi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi’ne bağlı maden ocağında meydana gelen degaj püskürmesi sonucu göçük altında kalan 6 madenci kardeşimizin sağlık durumlarının iyi olduğunu büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayım. Yer altında, hayatları pahasına emek mücadelesi veren tüm madenci kardeşlerimize ve şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüten tüm ekiplere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

BirGün'e Abone Ol