Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi işçi toprak altında
Zonguldak'ta TTK'ye ait maden ocağında eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. Göçük sırasında toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı.
Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.