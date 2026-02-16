Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, işçilerden 3'ü mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler ise şöyle:

Zonguldak'ta 3 işçinin mahsur kaldığı maden ocağından ilk görüntühttps://t.co/1THxW38R8A pic.twitter.com/qj1T21H4S8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 16, 2026

Ailelerin bekleyişi sürüyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçen hafta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yayımladı. Gürlek, 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürlek şunları kaydetti:

"Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.

Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."