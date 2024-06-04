Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak'ta TTK'ye ait maden ocağında eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. Göçük sırasında yerin eksi 360 kotu altında bulunan 2 işçi kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 işçiden Tevfik Soy hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçi öldü.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

Ekipler, Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ulaştı.

Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. 2 işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

Fotoğraf: Tevfik Soy

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.