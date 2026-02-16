Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak Gelik'te bulunan bir kömür madeni ocağında yaşanan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Belediye Başkanı 1 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

DHA'nın aktardığına göre, olay Kilimli ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Gelik beldesinde kömür çıkarılan özel bir işletmeye maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taş Kömürü (TTK) ekipleri, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında bölgede bulunan işçilerin toprak altında kaldığı ifade edildi.

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler ise şöyle:

Zonguldak'ta 3 işçinin mahsur kaldığı maden ocağından ilk görüntühttps://t.co/1THxW38R8A pic.twitter.com/qj1T21H4S8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 16, 2026

1 İŞÇİ KURTARILDI

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin arama çalışmalarının devam ettiğini, 1 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

Ailelerin bekleyişi sürüyor

Güncellenecek...