Zonguldak'ta ölümlü trafik kazası davasının sanığına tahliye

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan tutuklu sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B.S. (22) ile taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümü" ile "bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek"ten 5 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Çalık ailesinin avukatı Zafer Özer, mahkeme çıkışı gazetecilere, karara karşı istinafa başvuracaklarını söyledi.

OLAY

Zonguldak-Kilimli sahil yolunda seyreden B.B.S. idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, 2 Nisan'da Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durmuştu.

Kazada araçta bulunan A.Ç. hayatını kaybetmiş, sürücü ile araçtaki M.K. (17) yaralanmıştı.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan B.B.S, tutuklanmıştı.