Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında
(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitime ve öğretime bir gün ara⚠️ pic.twitter.com/92sTVECSih— Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) September 22, 2024